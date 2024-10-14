Samsun'da Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Öldürüldü, Zanlı Tutuklandı

Samsun'da Şiddet Olayı: Tutuklama Süreci

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, ayrıldığı partneri Huriye Ö.'yü bıçaklayarak öldüren ve kızı N.Ö.'yü de yaralayan şüpheli Ö.T. (50) tutuklandı.

Olayın Detayları

Olay, Tikenli Mahallesi'nde bulunan bir parkta gerçekleşti. Ö.T, hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen Huriye Ö. ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucunda Ö.T, bıçakla Huriye Ö. ve onun 17 yaşındaki kızı N.Ö.'yü yaraladı.

Hastaneye Kaldırılan Yaralılar

Olay sonrası yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Huriye Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, N.Ö. hafif yaralı olarak tedavi edildi ve taburcu oldu.

Zanlının Yakalanması ve Tutuklanması

Olay yerinden kaçan Ö.T, emniyet güçlerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Huriye Ö.'nün sosyal medya hesabından son paylaşımında, "Dirin beni, ölün cenneti bulamasın" ifadesini kullanması dikkat çekti. Ayrıca, Ö.T. ve Huriye Ö.'nün akraba olduğu bilgisi edinildi.

Adli Süreç

Polis işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.T, tutuklanarak Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ayrıldığı kadını bıçaklayarak öldüren, kızını da yaralayan zanlı tutuklandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ayrıldığı kadını bıçaklayarak öldüren, kızını da yaralayan zanlı tutuklandı.