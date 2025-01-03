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Samsun'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçakla Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Samsun'da, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan Birol O. tutuklandı. Yaralı Muradiye O.'nun tedavisi devam ediyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 12:35
Samsun'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçakla Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan şüpheli Birol O. (45) tutuklandı.

Olayda, Muradiye O. (38) bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Birol O., gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlandı ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan yaralı Muradiye O.'nun Bafra Devlet Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Dün gerçekleşen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Birol O., çocuğundan aldığı anahtarla evlerine girmiş ve burada eşini beş yerinden bıçaklayarak kaçmıştır. Zanlı, daha sonra İlkadım ilçesinde polis tarafından yakalandı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan şüpheli...

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan şüpheli...

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

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