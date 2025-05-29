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Samsun'da Büyük Türk Dünyası Kurultayı Gerçekleştirildi

Samsun'da düzenlenen Büyük Türk Dünyası Kurultayı, kültürel dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 19:59
Samsun'da Büyük Türk Dünyası Kurultayı Gerçekleştirildi

Samsun, 2023 - Samsun Milletler Topluluğu Derneği tarafından organize edilen Büyük Türk Dünyası Kurultayı, Canik ilçesindeki Doğupark'ta gerçekleştirildi.

Etkinlikte şifalı pilav ikramı ve Türk dünyası müzik dinletisi sunuldu. Ayrıca mehter takımı marşlar seslendirerek katılımcılara coşku dolu anlar yaşattı.

Samsun Milletler Topluluğu Derneği Başkanı Bedirhan Can, kurultayın temel amacının kültürel dayanışmayı artırmak, geleneksel değerleri yaşatmak ve Türk dünyasında ekonomik ile sosyal iş birliklerini geliştirmek olduğunu ifade etti. Can, Türk dünyasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, "Birbirini 500 yıl boyunca zorlamış Avrupa ülkeleri aralarında birlik kurabiliyorsa, bin yıl boyunca aynı coğrafyaya birlikte hükmetmiş Türkler de artık birlik kurmalıdır. Sınırlar kalkmalı, kardeş kardeşiyle kucaklaşmalıdır." dedi.

Can, Samsun'da ilk kez düzenlenen kurultaya Türk dünyasından katılımcıların da geldiğini belirterek, "Büyük Türk Dünyası Kurultayı ile Türk dünyasındaki ve Türkiye'deki kardeşlerimizi kaynaştırmak, ticari ilişkileri geliştirmek ve turizm hareketliliğini artırmak istiyoruz. Türk dünyasının ortak bir paydada birleşebilmesi için ilerleyen süreçte kıymetli devlet büyüklerimizin de katılımıyla belki Avrupa Birliği benzeri bir yapının temelini atmayı hedefliyoruz." sözlerine yer verdi.

Farklı illerden dernek temsilcilerinin katıldığı etkinlik, yarın sona erecek.

Samsun Milletler Topluluğu Derneği tarafından "Büyük Türk Dünyası Kurultayı" gerçekleştirildi....

Samsun Milletler Topluluğu Derneği tarafından "Büyük Türk Dünyası Kurultayı" gerçekleştirildi. Canik ilçesindeki Doğupark'ta düzenlenen programda, şifalı pilav ikramı ve Türk dünyası müzik dinletisi sunumu gerçekleştirildi, mehter takımı marşlar seslendirdi.

Samsun Milletler Topluluğu Derneği tarafından "Büyük Türk Dünyası Kurultayı" gerçekleştirildi....

Samsun Milletler Topluluğu Derneği tarafından "Büyük Türk Dünyası Kurultayı" gerçekleştirildi. Canik ilçesindeki Doğupark'ta düzenlenen programda, şifalı pilav ikramı ve Türk dünyası müzik dinletisi sunumu gerçekleştirildi, mehter takımı marşlar seslendirdi.

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