Samsun'da Çatıda Sıkışan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

İlkadım Bahçelievler'de 5 katlı binanın çatısındaki su borusuna sıkışan kedi, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve salıverildi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 15:58
Samsun'da Çatıda Sıkışan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Samsun'da Çatıda Sıkışan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Olay ve Müdahale

İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 5 katlı hizmet binasının çatısındaki su borusundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese yönlendirilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sesin geldiği yeri tespit etti. Ekipler, merdivenli itfaiye aracı ile çatıya çıkarak boruya sıkışan kediyi güvenli bir şekilde çıkardı.

Kurtarılan kedi, müdahalenin ardından veteriner kontrolüne gerek olmadan bulunduğu yerden alınarak salıverildi.

İLGİLİ HABERLER

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belgin Uygur Çekmeköy'de: Türkiye Yüzyılı Buluşmaları İstanbul'da Sona Erdi
2
Sivas'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı — Sürücü Yaralandı
3
Bitlis'te Kaya Düşmesi Riskine Karşı Yamaçlar Çelik Ağla Korunuyor
4
Trump: Ukrayna AB ve NATO Desteğiyle Eski Sınırlarına Dönebilir
5
İzmir'de "dini değerlere hakaret" ve müstehcenlik iddiasıyla 2 gözaltı
6
Eyüpsultan'da İki Kamyonet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Ersoy: İstanbul'a 9 Ayda 13,5 Milyon Turist — Türkiye Turizmi Rekora Koşuyor

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim