Samsun'da Çatıda Sıkışan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Olay ve Müdahale

İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 5 katlı hizmet binasının çatısındaki su borusundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese yönlendirilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sesin geldiği yeri tespit etti. Ekipler, merdivenli itfaiye aracı ile çatıya çıkarak boruya sıkışan kediyi güvenli bir şekilde çıkardı.

Kurtarılan kedi, müdahalenin ardından veteriner kontrolüne gerek olmadan bulunduğu yerden alınarak salıverildi.