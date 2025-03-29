Samsun'da Çocuklara Özel 'Arife Bayramı' Coşkusu!

Samsun'un Gökçeağaç Mahallesi'nde Geleneksel 'Arife Bayramı'

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Gökçeağaç Mahallesi'nde uzun yıllardır devam eden 'Arife Bayramı' geleneği, bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlandı. Ramazan Bayramı arifesinde mahalle sakinleri bir araya gelerek, çocuklara pasta, börek, çikolata ve şeker gibi ikramlar sunuyor.

Her yıl okul bahçesinde gerçekleşen etkinlikte ayrıca, mahalle halkına çeşitli ikramlarda bulunuluyor. Bu yıl Terme Belediyesi de çocuklar için eğlenceli aktiviteler düzenleyerek kutlamalara renk kattı.

Başkan Kul: “Yarım Asırdır Devam Eden Bir Gelenek”

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, eşi Nuran ve çocukları Fırat Şenol ile Ahmet Meriç ile birlikte etkinliğe katılarak çocuklara şeker dağıttı. Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Başkan Kul, “Gökçeağaç Mahallemizde bayram bir tane değil iki tane. Çocuklarımız için arife günü de bayram” dedi.

75 yıl önce Fadime teyzemiz tarafından başlatılan bu geleneğin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Kul, “Bugün çocuklar aileleriyle birlikte burada. Artık bu sadece yufkayla değil, şekerle, çikolatayla çocukların bayramı” ifadelerini kullandı.

Gelenek ve Dayanışma Vurgusu

Geleneksel kutlamaların, mahalle kültürünü güçlendirdiğine dikkat çeken Başkan Kul, “Bu güzel bayramı temsil eden birlik, beraberlik ve dayanışmayı özellikle çocukların yaşadığı bir gün. İlerleyen yıllarda katılımın daha yoğun olacağı bir etkinlik haline gelecektir” şeklinde konuştu.

Gökçeağaç Mahalle Camisi imamı Selahattin Ak da geleneğin sürdürülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinliğe katılan Elif Sena, dağıtılan ikramlardan aldığını ve etkinlikte eğlendiğini belirtti.

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Gökçeağaç Mahallesi'nde, 75 yıldır sürdürülen "Arife Bayramı" geleneği bu yıl da yaşatıldı. Gökçeağaç Mahallesi'nde her yıl Ramazan Bayramı arifesinde mahallelinin bir araya gelerek hazırladığı pasta, börek, çikolata ve şekerler çocuklara ikram ediliyor. Ayrıca, okul bahçesinde toplanan vatandaşlara ikramda bulunuluyor.

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Gökçeağaç Mahallesi'nde, 75 yıldır sürdürülen "Arife Bayramı" geleneği bu yıl da yaşatıldı. Gökçeağaç Mahallesi'nde her yıl Ramazan Bayramı arifesinde mahallelinin bir araya gelerek hazırladığı pasta, börek, çikolata ve şekerler çocuklara ikram ediliyor. Ayrıca, okul bahçesinde toplanan vatandaşlara ikramda bulunuluyor.