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Samsun'da Cumhuriyet'in 101. Yılı Resepsiyonu Gerçekleştirildi

Cumhuriyet'in 101. yılı Samsun'da coşkulu bir şekilde kutlandı, Vali Orhan Tavlı önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 21:02
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 21:17
Samsun'da Cumhuriyet'in 101. Yılı Resepsiyonu Gerçekleştirildi

Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Samsun Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla özel bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyon, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Orhan Tavlı'nın Açıklamaları

Vali Orhan Tavlı, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Cumhuriyet'imizin ilanına giden süreçte 7'den 70'e tek yürek ve tek yumruk olan aziz milletimizin kahramanlıklarını, şanlı destanlarını gelecek nesillere en canlı şekilde aktaracak ve bu emanete sonsuza kadar sahip çıkacağız. Gelecek nesillere her bakımdan müreffeh bir ülke bırakmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz," dedi.

Davetlilerin Katılımı

Vali Tavlı, daha sonra resepsiyona katılanların bayramını kutladı. Programda, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı tarafından müzik dinletisi sunuldu ve çeşitli marşlar seslendirildi. Etkinliğe protokol üyeleri, gaziler ve sporcular da katılarak Cumhuriyet coşkusunu paylaştı.

Samsun Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla resepsiyon...

Samsun Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Resepsiyonda, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca müzik dinletisi sunuldu, çeşitli marşlar seslendirildi.

Samsun Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla resepsiyon...

Samsun Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Resepsiyonda, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca müzik dinletisi sunuldu, çeşitli marşlar seslendirildi.

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