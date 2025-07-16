Samsun'da Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Samsun'da Trajik Traktör Kazası

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucu, devrilen traktörün sürücüsü Baki Gür (56) hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

55 AGN 048 plakalı traktörüyle Balcalı Mahallesi'nde fındık tarlasında ilaçlama yaparken yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen traktör, sürücü Gür'ün üzerine devrildi.

Olayın ardından, bu durumu ihbar eden vatandaşların bildirmesiyle jandarma ve sağlık ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemelerde Gür'ün traktörün altında kalarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Gür'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.