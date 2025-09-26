Samsun'da Eşini Öldüren Şüpheli Trafikte Yakalandı, Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Eşini Öldüren Şüpheli Trafikte Yakalandı

Güncelleme: Zanlının adliyeye sevk edilmesi eklendi

Alınan bilgiye göre, Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriye esnasında durdurduğu hafif ticari aracı kullanan Yücel G. (48) gözaltına alındı.

Yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlenen Yücel G.'nin, jandarma trafik ekiplerine işlem yapılırken mukavemet gösterdiği bildirildi. İşlemleri sonrasında savcılık talimatıyla Asarcık İlçe Emniyet Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Giysilerinde kan lekesi olan Yücel G., sorgusunda Canik ilçesi Hacınaipli Mahallesi'ndeki evinde eşini öldürdüğünü itiraf etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Evde yapılan incelemede, Yücel G.'nin eşi, 4 çocuk annesi Fatma G. (41)'nin darbedilip başına sert bir cisimle vurulması sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Asarcık İlçe Emniyet Amirliğinde işlemleri tamamlanan Yücel G., cinayetle ilgili soruşturma kapsamında Canik İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü. Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Yücel G.'nin önceki yıllarda kızını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle bir süre tutuklu kaldığı öğrenildi.

Samsun'da evinde karısını öldüren kişi, gözaltına alındı.