DOLAR
38,21 0,08%
EURO
43,94 -0,76%
ALTIN
4.157,76 -2,01%
BITCOIN
3.335.628,19 -2,62%

Samsun'da Etkili Sis: Görüş Mesafesi 30 Mete Kadar Düştü

Samsun'da etkili olan sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 06:11
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 06:11
Samsun'da Etkili Sis: Görüş Mesafesi 30 Mete Kadar Düştü

Samsun'da etkili olan yoğun sis, kentin akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde ise sisin etkisi daha da arttı.

Bu durum, özellikle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesiyle araç ve pişiricilerin seyahat güvenliğini olumsuz etkiledi. Kentin ünlü Atakum sahili ile Karadeniz açıklarındaki görüş mesafesi de önemli ölçüde azaldı.

Sürücülerin ve yürüyüş yapanların dikkatli olmasını öneren yetkililer, sisin etkisinin gün boyunca devam edeceğini belirtmektedir.

Samsun'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kentte akşam başlayan sis, sabah...

Samsun'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kentte akşam başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Atakum sahilinin Karadeniz açıklarında da görüş mesafesi azaldı.

Samsun'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kentte akşam başlayan sis, sabah...

Samsun'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kentte akşam başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Atakum sahilinin Karadeniz açıklarında da görüş mesafesi azaldı.

İLGİLİ HABERLER

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakkari'de 9 Günlük Kayıp Kadın Arama Çalışmaları Devam Ediyor
2
Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!
3
Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?
4
Emine Erdoğan, BM Çocuklara Yönelik Şiddet Temsilcisi ile Görüştü
5
Ruanda Dışişleri Bakanı Nduhungirehe: KDC Doğusundaki Gelişmeler Umut Verici
6
İBB'de Gayriresmi Ücret İddiaları: Reklam İzinleri İçin Şok Açıklamalar
7
Antalya'da Kaya Tırmanışı Sırasında Düşen Kişi Kurtarıldı

Siirt'te Kadın Kooperatifleri İçin Dev Hibe Desteği Başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!