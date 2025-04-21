Samsun'da Etkili Sis: Görüş Mesafesi 30 Mete Kadar Düştü

Samsun'da etkili olan yoğun sis, kentin akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde ise sisin etkisi daha da arttı.

Bu durum, özellikle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesiyle araç ve pişiricilerin seyahat güvenliğini olumsuz etkiledi. Kentin ünlü Atakum sahili ile Karadeniz açıklarındaki görüş mesafesi de önemli ölçüde azaldı.

Sürücülerin ve yürüyüş yapanların dikkatli olmasını öneren yetkililer, sisin etkisinin gün boyunca devam edeceğini belirtmektedir.

Samsun'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kentte akşam başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Atakum sahilinin Karadeniz açıklarında da görüş mesafesi azaldı.

Samsun'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kentte akşam başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Atakum sahilinin Karadeniz açıklarında da görüş mesafesi azaldı.