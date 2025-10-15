Samsun'da FETÖ'nün 'askeri ve öğrenci mahrem yapılanması' operasyonu: 7 gözaltı

Samsun'da FETÖ'nün "askeri ve öğrenci mahrem yapılanması" operasyonunda 7 gözaltı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri ve öğrenci mahrem yapılanması"na yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, örgüt içindeki faaliyetleri ve iletişim bağlantıları tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmada, şüphelilerin örgütün hücresel haberleşme ağı olarak kullandığı operasyonel hatlarla irtibatlı oldukları, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları ve daha önce işlem görmüş mahrem imamlarla bağlantılarının bulunduğu belirlendi. Ayrıca, Bank Asya hesap hareketleri ile ByLock kullanıcılarının mesaj içeriklerinde isimlerinin geçtiği tespit edildi.

Operasyon, Samsun merkezli olarak Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Şırnak ve Sivas illerinde eş zamanlı gerçekleştirildi ve 7 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki 2 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri ve öğrenci mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.