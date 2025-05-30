Samsun'da FETÖ Soruşturmasında 5 Tutuklama

Samsun Merkezli FETÖ Operasyonu

Samsun merkezli olarak yapılan FETÖ soruşturmasında, iki döner zincirine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 zanlı tutuklandı. Soruşturma, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından yürütüldü.

Operasyon Detayları

27 Mayıs'ta Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba, Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, 24 zanlıdan 14'ü adli mercilere sevk edildi. Bu zanlılardan 5'i tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın Sebepleri

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul'daki iki şirketin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik veren döner işletmeleri üzerinden FETÖ bağlantıları tespit edildi. Söz konusu döner işletmelerinin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi ve gayriresmi sahipleri ile birinci derece yakınlarının örgütle sıkı ilişkilere sahip oldukları belirlendi.

Gözaltılar ve Sonuçlar

Operasyon sırasında meslekten ihraç edilmiş polis, asker, öğretmen, savcı ve emekli diyanet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 24 zanlı gözaltına alındı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan 3 şüpheli ile birlikte adli kontrol şartıyla salıverilen 7 kişi de bulunuyor.

Samsun merkezli 3 ilde FETÖ'nün finansal yapılanmasına ilişkin iki döner zincirine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ü daha adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli 3 ilde FETÖ'nün finansal yapılanmasına ilişkin iki döner zincirine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ü daha adliyeye sevk edildi.