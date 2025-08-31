Samsun'da Firari B.K. Çalılıklarda Yakalandı — 7 Yıl 7 Ay 20 Gün Kesinleşmiş Ceza

Samsun'da firari hükümlü çalılıklarda yakalandı
Olayın Detayları
Samsun'un İlkadım ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Samsun Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, şüphelendikleri bir motosikletliyi durdurmak istedi.
Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli önce motosikletle, ardından yaya olarak kaçtı. Yunus Timleri kısa süre içinde şüpheliyi saklandığı çalılıklarda yakaladı.
Yapılan araştırmada, yakalanan kişinin B.K. olduğu ve 7 ayrı dosyadan 7 yıl, 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Hükümlünün ceza kapsamındaki suçları arasında "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "suç eşyasının satın alınması", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "taksirle yaralama" ve "uyuşturucu kullanma" yer alıyor.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.