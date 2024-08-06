Samsun'da Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da Dolandırıcılık Suçundan Hakkında Cezası Bulunan Firari Yakalandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 6 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari, jandarma operasyonu ile yakalandı.
Jandarma Ekipleri Operasyon Düzenledi
İl Jandarma Komutanlığı ve Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Hükümlü A.G. İkametinde Ele Geçirildi
Yapılan operasyon sonucunda, dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında A.G. adına kesinleşmiş ceza bulunan firari şahıs, saklandığı adreste kısa sürede yakalandı.
Cezaevine Gönderildi
Yakalanan firari hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, hakkında 6 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.