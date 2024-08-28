Samsun'da Genç Kızın Organ Bağışı 5 Hayata Umut Aşıladı

Samsun'da Trajik Bir Kaza ve Umut Dolu Bir Olay

18 yaşındaki Esmanur Arslan, Samsun'un Kavak ilçesinde yaşadığı acı bir trafik kazasında beyin ölümü gerçekleşerek, hayatını kaybetti. Genç kızın organları, 5 farklı hastaya umut olmayı başardı.

Kaza ve İyileşme Süreci

Esmanur, Çorum'dan ailesiyle birlikte gezmek için Samsun'a gelirken, 25 Ağustos Pazar günü geçirdiği trafik kazasında annesi ve kardeşini kaybetmişti. Hastaneye kaldırılan Esmanur'un durumu maalesef ağır oldu ve tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti.

Organ Bağışında Bulunan Aile

Hastanenin Organ Doku Koordinatörlüğü ekibi, acılı aile ile aracılığı yaparak genç kızın organlarının bağışlanmasını sağladı. Ailenin kararıyla, Esmanur'un organları 5 hastaya nakil edilmek üzere hazırlandı.

Organların Dağıtımı

Çıkarılan organlar arasında, sol böbrek Erzurum'a, sağ böbrek Ankara'ya ve karaciğer ile 2 göz korneası ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gönderildi. Recep Erik, hastanenin Organ ve Doku Nakli Koordinatörü, aileye başsağlığı dileyerek durumun önemine vurgu yaptı.

Hayalleri ve Hala'nın Duyguları

Esmanur'un halası Ferdiye Çamoğlu, yeğeninin tıp alanında eğitim almayı ve sağlık sektöründe çalışmayı hayal ettiğini belirterek, "Organların toprakta çürümektense bir cana umut olması çok güzel. Aile olarak böyle düşündük ve bağışta bulunduk," dedi. Kızının organları ambulansa konulurken, aile bireyleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Samsun'un Kavak ilçesinde annesi ve kardeşinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Esmanur Arslan'ın organları, 5 hastaya nakledilecek. Organlar, Erzurum, Ankara ve Samsun'daki hastalara nakil olması için gönderildi.

Samsun'un Kavak ilçesinde annesi ve kardeşinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Esmanur Arslan'ın organları, 5 hastaya nakledilecek. Organlar, Erzurum, Ankara ve Samsun'daki hastalara nakil olması için gönderildi.

Samsun'un Kavak ilçesinde annesi ve kardeşinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Esmanur Arslan'ın organları, 5 hastaya nakledilecek. Organlar, Erzurum, Ankara ve Samsun'daki hastalara nakil olması için gönderildi.

Samsun'un Kavak ilçesinde annesi ve kardeşinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Esmanur Arslan'ın organları, 5 hastaya nakledilecek. Organlar, Erzurum, Ankara ve Samsun'daki hastalara nakil olması için gönderildi.