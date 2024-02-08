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Samsun'da güvenlik güçlerinin dikkati ile firari FETÖ üyesi ele geçirildi

Samsun'da güvenlik güçlerinin dikkati ile firari FETÖ üyesi ele geçirildi Samsun'da FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle hakkında verilmiş olan hapis cezası bulunan firari yakayı ele verdi