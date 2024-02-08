Samsun'da güvenlik güçlerinin dikkati ile firari FETÖ üyesi ele geçirildi
Samsun'da FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle hakkında verilmiş olan hapis cezası bulunan firari yakayı ele verdi
İl Emniyet Müdürlüğü'nün İstihbarat ve Terörle Mücadele birimleri, silahlı terör örgütü üyeliği nedeniyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve mesleğinden atılan doktor E.K'yi yakalamak için operasyon düzenledi.
Adliyeye sevk edilen zanlı, Atakum'da düzenlenen operasyonla yakalandığı silahlı terör örgütü üyeliği suçundan hüküm giyerek cezaevine konuldu.