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Samsun'da Hafif Ticari Araç Bisiklet Sürücüsüne Çarptı: 1 Ölü

Samsun'un Bafra ilçesinde bir bisiklet sürücüsü, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 12:54
Samsun'da Hafif Ticari Araç Bisiklet Sürücüsüne Çarptı: 1 Ölü

Samsun'un Bafra İlçesinde Bir Bisikletli Hayatını Kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü Ali Can (77) yaşamını yitirdi. Olay, Cemal A. (75) yönetimindeki 55 AIR 271 plakalı hafif ticari aracın Samsun-Sinop kara yolunun Bahçeler Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Kaza Anı ve Sonrası

Hafif ticari araç, yolda karşıya geçmeye çalışan Ali Can'a çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Olay yerine çağrılan ambulans, yaralı bisikletliyi Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ali Can kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı ve olayın nedenine dair detaylar araştırılıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını...

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

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