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Samsun'da Hamsi Fiyatları 100 Lira ile Sezonun Zirvesinde

Samsun'da hamsinin kilogram fiyatı 100 liraya ulaşırken, balık avında bolluk yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 12:23
Samsun'da Hamsi Fiyatları 100 Lira ile Sezonun Zirvesinde

Samsun'da Hamsi Fiyatları Yükseliyor

Samsun'da, Karadeniz'in lezzetli avlarından biri olan hamsi, tezgahlarda 100 lira kilogram fiyatıyla satışa sunuluyor. Balıkçıların denizden bol hamsi avıyla dönmesi, fiyatlarında daha önceki dönemlere göre inmesine sebep oldu.

Balıkçıların Beklentileri Yükseliyor

Saathane Meydanı'ndaki balıkçı esnafı Mehmet Kılıç, sezonun başlangıcında palamudun bol olduğunu, bu durumun ardından hamsi ve çinekop avının da arttığını belirtti. Kılıç, bu yıl hamsinin iklim değişikliğinin etkisiyle daha fazla olacağını ve satışların artacağını öngördüğünü söyledi.

Kılıç, “Palamudun bitmesiyle hamsi ve çinekopun bollaşması fiyatlara olumlu yansıdı. Şu an hamsi 100 lira. Bollaştığı zaman bu fiyat 70-80 liraya kadar düşer,” dedi. Ayrıca, deniz şartlarının düzelmesiyle hamsi avının arttığını ifade etti.

Karadeniz Hamsisi Tercih Ediliyor

İstanbul'dan gelen müşteriler, Karadeniz hamsisinin taze olduğuna dikkat çekiyor. İstanbul'da yaşayan Muhammed Şimşek, “Karadeniz hamsisi tazeye benziyordu. Tercihimiz her zaman hamsi,” diyerek Samsun'daki fiyatların İstanbul'a kıyasla daha uygun olduğunu belirtti.

Tezgahlarda ise hamsi 100 lira, çinekop 250 lira, mezgit 150 lira gibi fiyatlarla satışa sunuluyor. Balıkçıların sağladığı bu bolluğun, hem fiyatların hem de müşteri taleplerinin artmasına neden olduğu kaydediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun'da, Karadeniz'de avlanan hamsinin kilogramı 100 liradan satılıyor. Balıkçıların denizden...

Samsun'da, Karadeniz'de avlanan hamsinin kilogramı 100 liradan satılıyor. Balıkçıların denizden bol hamsi avıyla dönmesiyle tezgahlardaki fiyatların inmesi Saathane Meydanı'ndaki balıkçıları hareketlendirdi.

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