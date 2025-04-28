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Samsun'da Heyelan Faciası: Baba ve İki Kızı Hayatını Kaybetti, İstasyon Müdürü Gözaltında

Samsun'da meydana gelen heyelanda baba ve iki kızının ölümü sonrası akaryakıt istasyonu müdürü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 09:38
Samsun'da Heyelan Faciası: Baba ve İki Kızı Hayatını Kaybetti, İstasyon Müdürü Gözaltında

Samsun Canik'te Acı Olay

Samsun'un Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelan, yürekleri dağladı. Bu trajik olayda, baba Adem Kaya (35) ile iki kızı Ayla Kaya (7) ve Açelya Lina Kaya (5) hayatını kaybetti.

Gözaltına Alınan Müdür

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, bu olayla ilgili bir soruşturma başlatarak Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen akaryakıt istasyonunun mesul müdürü K.Y., adresinde gözaltına alındı.

Yaralı Anne Hastanede Tedavi Ediliyor

Olay sırasında yaralanan anne Çiğdem Kaya (31), Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilmeye devam ediyor. Hayatını kaybeden ailenin otopsi işlemleri ise Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından tamamlandı.

Cenaze Töreni Planlandı

Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin, Terme ilçesi Akçaykaracalı Mahallesi'nde ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi.

Olay Anı

Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkı'nda, dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen heyelanda büyük kaya parçaları düşmüştü. Araçlarını yıkarken, kayaların ve toprağın altında kalan 4 kişilik aileden, anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarılırken, diğer aile üyeleri hayatını kaybetti.

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda, akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıda...

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda, akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıda üzerlerine kaya parçaları ve toprak düşen baba ile 2 kızı öldü.

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda, akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıda...

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda, akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıda üzerlerine kaya parçaları ve toprak düşen baba ile 2 kızı öldü.

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