Samsun'da Heyelan: Oto Yıkamada Bir Kişi Yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen heyelan, bir oto yıkama işletmesini vurdu. Kirazlık mevkisinde bulunan oto yıkama parkının üzerine toprak ve kaya parçaları düştü.

Olay, saat 23.00 sıralarında gerçekleşti. Bölgeden alınan ilk haberler doğrultusunda, akaryakıt istasyonunun yanında bulunan işletmeye kaya parçaları isabet etti. Durumun aciliyetini fark eden vatandaşlar, hemen AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yardım ekiplerinin zamanında müdahalesi ile toprak altında kalan bir kadın kurtarılarak yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bölgedeki durum kontrol altına alındı, ekiplerimiz müdahale etmeye devam ediyor. Yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Samsun'un Canik ilçesinde, akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıda heyelan meydana geldi.

Samsun'un Canik ilçesinde, akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıda heyelan meydana geldi.