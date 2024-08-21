Samsun'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Samsun'da Hırsızlık Olayı

Samsun'un Atakum ilçesinde, hırsızlık şüphesiyle iki kadın, bir evden para ve ziynet eşyası çaldıkları sırada yakalandı.

Olayın Gelişimi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Mimarsinan Mahallesi'nde bir ikamette hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine hemen harekete geçti. Polisler, belirtilen adrese operasyon düzenledi.

Şüphelilerin Yakalanması

Operasyonu fark eden S.Y. (34) ve F.Y. (34), çaldıkları 1600 lira ve 3 altın yüzüğü atarak kaçmaya çalıştı. Ancak, evden çıkarken yakalanan kadınlar, gözaltına alındı.

Çalınan Eşyaların İadesi

Yakalanan hırsızlardan ele geçirilen para ve yüzükler, ilgili sahibine teslim edildi. Tüm bu olay, hırsızlık mücadelesinde emniyetin dikkatini bir kez daha artırdığı görüldü.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir ikametten para ve ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 2 kadın, evden çıkarken yakalandı.