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Samsun'da Hukuksuzlukla Mücadele ve Hedefler Açıklandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş, Samsun'da hukuksuzlukla mücadele ve şehrin hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 17:08
Samsun'da Hukuksuzlukla Mücadele ve Hedefler Açıklandı

Samsun'daki Basın Toplantısında Önemli Açıklamalar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun'da düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken mesajlar verdi. Muş, "Kayıt dışı, kanunsuz, nizamsız işin hiçbirine müsaade etmeyeceğiz. Nerede bir hukuksuzluk varsa üzerine gideceğiz." şeklinde konuştu.

Şehit Ailelerine Başsağlığı Dileği

Toplantıda, şehit Kander Babür ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Muş, yaralılara acil şifalar temenni etti.

Hedefler ve Yatırımlar

Muş, Samsun’un turizm, sanayi ve tarım alanlarında ulaşmayı hedeflediği 2028 planlarından bahsetti. Özellikle sanayi kapasitesinin genişletilmesi gerektiğinin altını çizen Muş, "Tekkeköy'deki Organize Sanayi Bölgesi 4 milyon metrekareye çıkmıştır. Kavak’ta ise 10 milyon metrekareye ulaşmayı başardık. Bu yatırımlar ihracatımızı artırma amacı taşımaktadır. Hedefimiz, mevcut ihracat rakamımızı yüzde 2'ye çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

Samsun Hastaneleri ve Altyapı Gelişmeleri

Muş, Samsun Şehir Hastanesi'nin aralık ayı itibarıyla tamamlanacağını, hastaneye raylı sistemin de götürüleceğini belirtti. Ayrıca, Atakum Devlet Hastanesi'nin ihalesine yapılan itiraz nedeniyle geciktiğini ancak 2 yıl içinde tamamlanmayı hedeflediklerini ifade etti.

Çevre Düzenleme ve Turizm Çabaları

Muş, Samsun'un çevre düzeni planının hazırlandığını ve sahillerin korunması için gerekli adımların atıldığını dile getirdi. "Kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz, her türlü hukuksuzluğun üzerine gideceğiz. Sahilleri koruyarak deniz turizmini geliştirmek istiyoruz." dedi.

Toplantıya, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser de katıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş (sol 2), AK Parti...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş (sol 2), AK Parti İl Başkanlığı tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen basın toplantısına katıldı. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan (solda), AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse (sağ 2) ve İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser (sağda) de katıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş (sol 2), AK Parti...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş (sol 2), AK Parti İl Başkanlığı tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen basın toplantısına katıldı. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan (solda), AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse (sağ 2) ve İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser (sağda) de katıldı.

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