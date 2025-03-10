Samsun'da Hükümlü Dolandırıcı Sahte Altınla Yakalandı

Samsun'da Dolandırıcılıktan Aranan Hükümlü Tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, dolandırıcılık suçundan aranan bir hükümlü, sahte altın ile yakalandı. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda gerçekleşti.

Operasyonun Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde gerçekleştirdikleri başarılı operasyonda, 29 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan Ö.E. adlı şahsı yakaladı. Şahsın aracında yapılan aramalarda, sahte hasır altın seti ele geçirildi.

Hukuk Süreci

Ö.E. hakkında, dolandırıcılık suçundan 29 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 167 bin 860 lira para cezası olduğu belirlendi. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Samsun'da gerçekleştirilen bu operasyon, dolandırıcılıkla mücadele konusunda kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü, sahte altınla yakalandı. Hükümlünün aracında yapılan aramada, sahte hasır altın seti ele geçirildi.