Samsun'da Huzurevi Sakininin Trafik Polisi Olma Hayali Gerçekleşti

Samsun Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 68 yaşındaki Ahmet Gün'ün trafik polisi olma hayali, bir günlüğüne gerçeğe dönüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Hayallerim Gerçek Oluyor Projesi", huzurevi sakinlerinin motivasyonunu artırmayı ve geçmişe dair "keşke"lerini azaltmayı hedefliyor. Proje kapsamında, Ahmet Gün’ün trafik polisi olma arzusu Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ile iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Huzurevine gelen polis ekipleri, Gün’e trafik polisi üniforması giydirdi. Telsizle anons yapan Gün, trafik polisi aracına bindi ve huzurevi önünde bir aracı durdurup ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Far ve fren lambalarını kontrol eden Gün, sürücüye "iyi yolculuklar" dileyerek rolünü başarıyla tamamladı.

Gün, gazetecilere duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Bütün polislerimize teşekkür ederim, bu çok güzel bir şey. Aynı çocukluğuma dönmüş gibiyim" dedi.

Polislik mesleğini sevdiğini dile getiren Gün, "Polisleri hep görüyordum, hız yapanlara ceza kesiyorlardı. Onlar bizim için, vatandaş için çalışıyorlar. Hayallerim gerçek oldu, formayı da giydim" şeklinde konuştu.

Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Songül Gürsel, huzurevi sakinlerinin hayata entegre olabilmesi için çeşitli projeler yürüttüklerini belirtti. "Hayallerim Gerçek Oluyor Projesi" ile birçok yaşlının hayallerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Gürsel, şu bilgileri paylaştı:

"Bugün Yaşlılar Haftası münasebetiyle, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü katkılarıyla Ahmet Gün amcamızın polis olma isteğini öğrenip, ona bir organizasyon düzenledik. Ahmet amcamız, Bafralı; buraya yaklaşık 2 yıl önce geldi. Dinamik bir yaşlımız ve hayattan kopmamış. Trafik polisi oldu ve hayallerini gerçekleştirdi. Projemiz 22 Nisan'da sona erecek. Daha birkaç etkinliğimiz var ve bundan sonra da yaşlılarımızın mutluluğu için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Samsun Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 68 yaşındaki Ahmet Gün'ün (fotoğrafta) trafik polisi olma hayali, bir günlüğüne gerçekleştirildi.

Samsun Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 68 yaşındaki Ahmet Gün'ün (fotoğrafta) trafik polisi olma hayali, bir günlüğüne gerçekleştirildi.