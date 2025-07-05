Samsun'da İzinsiz Kazı Yapan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Samsun'da İzinsiz Kazı Operasyonu

Samsun'un Ladik ilçesinde izinsiz kazı gerçekleştiren üç kişi, Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Ladik Jandarma Komutanlığı, ilçede izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine derhal harekete geçti. Yapılan operasyon neticesinde İ.A. (44), G.A. (35) ve F.M.B. (32) izinsiz kazı yaparken yakalandı.

Operasyon sırasında kazı için kullanılan malzemeler de ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin devamı için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Samsun'un Ladik ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.