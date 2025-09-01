Samsun'da Kaçak Tütün ve Elektronik Sigara Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da Kaçak Tütün ve Elektronik Sigara Operasyonu

4 kişi gözaltında

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kaçak tütün, bandrolsüz sigara ve elektronik sigara ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi.

Operasyon ayrıntıları

V.K'ye (20) ait iş yerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 16 elektronik sigara, 15 elektronik sigara likiti, 10 bin 155 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 bin 600 sahte bandrolsüz makaron, 15 kilo kıyılmış tütün ve otomatik sigara basma makinesi yer aldı.

Başka bir iş yerinde yapılan aramalarda ise 310 paket gümrük kaçağı elektronik sigara ve 4 gümrük kaçağı elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplam 4 şüpheli gözaltına alınarak, işlemleri için emniyete götürüldü.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kaçak tütün, bandrolsüz sigara ve elektronik sigara operasyonunda 4 zanlı yakalandı. Ekipler yaptıkları aramalarda ise 310 paket gümrük kaçağı elektronik sigara, 4 gümrük kaçağı elektronik sigara cihazını ele geçirdi.