Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

İlgili ekipler, kaçak iş makinelerinin bulunduğu belirlenen bir adrese operasyon düzenleyerek önemli bulgulara ulaştı. Yapılan operasyonda, 5 gümrük kaçağı ağaç kesme motoru, 2 gümrük kaçağı hilti ve bir jeneratör ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.