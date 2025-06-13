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Samsun'da Kaçakçılık Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 11:21
Samsun'da Kaçakçılık Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Kaçakçılıkla Mücadele

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elektrikli otomatik sigara sarma makineleriyle makaron (filtreli sigara kağıdı) dolumu yaparak satış gerçekleştiren şahıslar hakkında bilgi aldıktan sonra harekete geçti.

Operasyonun Detayları

Tespit edilen 4 zanlının yakalanması için İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. İkametlerde gerçekleştirilen aramalarda, 6 elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, 20 bin doldurulmuş makaron, 23 bin 600 bandrolsüz makaron ve 2 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerle birlikte 4 zanlı, emniyete götürülerek gerekli işlemler başlatıldı.

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 6...

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 6 elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, 20 bin doldurulmuş makaron, 23 bin 600 bandrolsüz makaron ile 2 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

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