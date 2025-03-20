Samsun'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele Devam Ediyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadele için ilaçlama çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 10:15
Samsun'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele Devam Ediyor

Samsun'da Kahverengi Kokarca ile İlaçlama Çalışmaları

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, kahverengi kokarcaya karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor. 19 Mayıs Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bu zararlı böcekle mücadelenin tarımsal üretim için büyük öneme sahip olduğu vurgulandı.

İlaçlama Çalışmalarının Detayları

Açıklamada, ilçe genelinde kahverengi kokarcanın kışlak olarak belirlediği alanlarda düzenli ilaçlama yapıldığı belirtildi. Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ahır ve ağıllarda da ilaçlama işlemlerini gerçekleştirerek, bu zararlının tarımsal üretime verdiği zararları en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışmaların, ilçenin 38 mahallesi boyunca periyodik olarak sürdürüldüğü ifade edilirken, öncelikli olarak tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı mahallelerde ilaçlama işlemine başlandığı kaydedildi. Bu noktada, ilçe merkezine uzak bölgelerden başlamanın hedeflendiği ifade edildi.

19 Mayıs Belediyesi'nin bu proaktif yaklaşımı, hem tarımsal üretimi korumak hem de bölgedeki hayvancılığı desteklemek adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında ilaçlama yapıldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında ilaçlama yapıldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında ilaçlama yapıldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında ilaçlama yapıldı.

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