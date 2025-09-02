DOLAR
Samsun’da Kamyondan Havalı Korna Çalan Zanlı Tutuklandı

Samsun Tekkeköy'de kamyondan havalı korna çaldığı iddiasıyla yakalanan M.Y. (23), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; korna sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:09
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Tekkeköy ilçesinde bir kamyondan havalı korna çalındığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Olay ve soruşturma

Olay, Kirazlık Mahallesi Söğüt Sokak'ta park halindeki bir kamyonda meydana geldi. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonucu şüpheli tespit edildi.

Operasyon ve yargı süreci

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli M.Y. (23) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen eşya

Ele geçirilen havalı korna, işlemlerin tamamlanmasının ardından sahibine teslim edildi.

