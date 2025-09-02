Samsun'da Kamyondan Havalı Korna Çalan Zanlı Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Tekkeköy ilçesinde bir kamyondan havalı korna çalındığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Olay ve soruşturma

Olay, Kirazlık Mahallesi Söğüt Sokak'ta park halindeki bir kamyonda meydana geldi. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonucu şüpheli tespit edildi.

Operasyon ve yargı süreci

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli M.Y. (23) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen eşya

Ele geçirilen havalı korna, işlemlerin tamamlanmasının ardından sahibine teslim edildi.