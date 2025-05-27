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Samsun'da Kamyonet Çarpması: 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 21:11
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 21:11
Samsun'da Kamyonet Çarpması: 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Samsun'da Trajik Kaza

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen kaza, bölge halkını derinden sarstı. 10 yaşındaki Hasan Tuğra Yıldırım, bisikletiyle yaya geçidinden geçerken E.A. yönetimindeki 55 ARL 510 plakalı kamyonet tarafından çarpıldı.

Kaza Anı ve Sonrası

Olay, Esentepe Mahallesi İstanbul Caddesi'nde gerçekleşti. Çevredekilerin hızla ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası sürücü E.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaşamını...

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaşamını...

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

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