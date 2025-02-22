Samsun'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Samsun'da devam eden kar yağışı, birçok ilçede yaşamı aksatmaya devam ediyor. Ulaşımda zorluklar yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 13:14
Samsun'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Samsun'da Kar Yağışı Devam Ediyor

Samsun'da üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü kentte, kar nedeniyle çatı ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Ulaşımda Zorluklar

Karla kaplanan yollarda, kış lastiği ve zinciri bulunmayan araçlar zorlukla ilerliyor. Bazı sürücüler, yolda kalmamak için araçlarını güvenli yerlere park etti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Köy Yollarında Ulaşım Sorunu

Yağış nedeniyle Alaçam ilçesinde 22, Bafra’da 43, Vezirköprü’de 42, Yakakent’te 10, 19 Mayıs’ta ise 6 olmak üzere toplamda 123 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ederken, vatandaşların dikkatli olmaları ve yolculuklarını gözden geçirmeleri öneriliyor.

Samsun'da kar yağışı etkisini sürdürdü. Kentte 3 gündür devam eden kar yağışı, Atakum, İlkadım ve...

Samsun'da kar yağışı etkisini sürdürdü. Kentte 3 gündür devam eden kar yağışı, Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde çevreyi beyaza bürüdü.

Samsun'da kar yağışı etkisini sürdürdü. Kentte 3 gündür devam eden kar yağışı, Atakum, İlkadım ve...

Samsun'da kar yağışı etkisini sürdürdü. Kentte 3 gündür devam eden kar yağışı, Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde çevreyi beyaza bürüdü.

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