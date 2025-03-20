Samsun'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Samsun'da Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Samsun'da meydana gelen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, kentteki bazı ilçelerde bugün eğitim faaliyetlerine ara verildi.

Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanacak aksaklıklar doğrultusunda Ladik, Kavak ve Asarcık ilçelerinde 20 Mart Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

Diğer İlçeler de Etkilendi

Ayrıca, Ayvacık, Alaçam, Yakakent, 19 Mayıs, Atakum ve Terme ilçelerinde de bazı okullar bugün eğitim vermeyecek.

Taşımalı Eğitimde Aksaklık

Taşımalı eğitim sistemiyle okullarına gidemeyen öğrenciler ise izinli sayılacak. Kar yağışının devamının beklenmesi, önümüzdeki günlerdeki eğitim durumu üzerindeki endişeleri artırıyor.