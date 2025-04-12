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Samsun'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalanlara Sıcak Çorba İkramı

Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, kar yağışında yolda kalanlara sıcak çorba dağıttı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 08:31
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 08:31
Samsun'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalanlara Sıcak Çorba İkramı

Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı ve kazalar nedeniyle ulaşıma kapanan Samsun-Ankara kara yolunda mahsur kalanlara sıcak çorba ikram etti.

Kar yağışı, özellikle Kavak ve Havza ilçeleri mevkisinde ulaşımda aksamalar yaşanmasına sebep oldu. Hal böyleyken, yerel yönetim ve valilik ekipleri, yolda mahsur kalanlara ve zor şartlar altında çalışan görevlilere destek olmaya devam ediyor.

Mahsur kalanlar ile birlikte, polis, Karayolları, itfaiye ve sağlık ekipleri gibi çalışmalarda görevli olanlara sıcak çorba ikram ederken, bu anlamlı destekle halkın moraline katkı sağlandı.

Ulaşıma kapanmaların önüne geçmek ve yol açma çalışmalarını sürdürebilmek için ekipler, gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve kazalar nedeniyle ulaşıma kapanan...

Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve kazalar nedeniyle ulaşıma kapanan Samsun-Ankara kara yolunda mahsur kalanlara ve çalışma yürüten görevlilere sıcak çorba ikram etti.

Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve kazalar nedeniyle ulaşıma kapanan...

Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve kazalar nedeniyle ulaşıma kapanan Samsun-Ankara kara yolunda mahsur kalanlara ve çalışma yürüten görevlilere sıcak çorba ikram etti.

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