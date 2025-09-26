Samsun'da Karekod Denetimi: Kemal Yılmaz İlkadım'da İnceledi

Samsun'da Karekod Uygulaması Denetimi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri İlkadım'da inceleme yaptı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimler kapsamında, karekod uygulaması kullanan bazı gıda işletmeleri kontrol edildi. Denetime İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ve gıda denetim ekibi katıldı.

Denetim, İlkadım ilçesindeki bir işletmede gerçekleştirildi. Yılmaz ve ekip, işletmedeki karekodu okutarak gıda güvenilirliği ve hijyen koşullarını yerinde kontrol etti.

Yılmaz, yaptığı açıklamada resmi kontrol faaliyetlerinin gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla sürdüğünü belirtti. Yılmaz, "Gıda denetimlerinin yanında tüketicilerin de gittikleri işletmelerde, bu işletme hakkında yapılan denetimlerle ilgili bilgi sahibi olabilmeleri adına yeni bir uygulama geliştirilmiş. QR kod uygulaması, 28 Temmuz itibarıyla zorunlu hale getirilmiştir." dedi.

Denetimlerin etkinliğine dikkati çeken Yılmaz, en iyi denetçinin tüketici olduğunu vurguladı ve karekod uygulamalarıyla tüketicilerin de işletmeleri dolaylı olarak denetleyebildiğini söyledi.

Samsun'da 13 bin gıda işletmesi bulunduğunu aktaran Yılmaz, bunun 11 bini toplu tüketim ve satış yerlerinden oluştuğunu kaydetti. Yılmaz, karekod uygulamasının toplu tüketim ve satış yerlerinde zorunlu olduğunu, yürütülen çalışmalar sayesinde işletmelerin büyük çoğunluğunun uygulamaya geçtiğini ifade etti.

