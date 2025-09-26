Samsun'da Karısını Öldüren Şüpheli Trafikte Yakalandı, Tutuklandı

Samsun'da evinde eşini öldürdüğünü itiraf eden Yücel G. trafikte yakalandı; adli süreç sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 19:07
Samsun'da Karısını Öldüren Şüpheli Trafikte Yakalandı, Tutuklandı

Samsun'da Karısını Öldüren Şüpheli Trafikte Yakalandı

Olayın Detayları

Alınan bilgiye göre, Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriye sırasında durdurduğu hafif ticari araçta bulunan Yücel G. (48) alkollü bulundu. Trafik ekibine haber verilerek işlemleri yapılırken Yücel G. muamele sırasında mukavemet gösterdi. Giysilerinde kan lekesi tespit edilen şüpheli, Asarcık İlçe Emniyet Amirliği ekiplerine savcılık talimatı ile teslim edildi.

Yücel G., Canik ilçesi Hacınaipli Mahallesi'ndeki evinde eşini öldürdüğünü itiraf etti. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri ile sağlık ve jandarma ekipleri adrese yönlendirildi. Evde yapılan kontrolde, 4 çocuk annesi Fatma G. (41)'nin darbedilip başına sert bir cisimle vurulması sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Adli Süreç

Olayla ilgili soruşturma kapsamında Yücel G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Canik İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü. Zanlı adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Yücel G.'nin önceki yıllarda kızını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle bir süre tutuklu kaldığı öğrenildi.

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da evinde karısını öldüren kişi, gözaltına alındı.

Samsun'da evinde karısını öldüren kişi, gözaltına alındı.

Samsun'da evinde karısını öldüren kişi, gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da İnşaatta 7. Kattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
2
Samsun'da DEAŞ Operasyonunda Irak Uyruklu S.A.M.M. (29) Adli Kontrolle Serbest
3
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump Görüşmesine Videolu 'Dostluk Mesajı'
4
Ankara Nallıhan'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
5
Samsun'da 200 Bin TL'lik Ziynet Eşyası Çalan Komşu Adli Kontrolle Serbest
6
Adana'da Kamyona Çarpan Otomobilde 2 Ölü, 1 Yaralı
7
Pakistan ve Rusya 'Druzhba-VIII' ile Terörle Mücadelede Ortak Tatbikat

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı