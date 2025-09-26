Samsun'da Karısını Öldüren Şüpheli Trafikte Yakalandı, Tutuklandı

Samsun'da Karısını Öldüren Şüpheli Trafikte Yakalandı

Olayın Detayları

Alınan bilgiye göre, Asarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriye sırasında durdurduğu hafif ticari araçta bulunan Yücel G. (48) alkollü bulundu. Trafik ekibine haber verilerek işlemleri yapılırken Yücel G. muamele sırasında mukavemet gösterdi. Giysilerinde kan lekesi tespit edilen şüpheli, Asarcık İlçe Emniyet Amirliği ekiplerine savcılık talimatı ile teslim edildi.

Yücel G., Canik ilçesi Hacınaipli Mahallesi'ndeki evinde eşini öldürdüğünü itiraf etti. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri ile sağlık ve jandarma ekipleri adrese yönlendirildi. Evde yapılan kontrolde, 4 çocuk annesi Fatma G. (41)'nin darbedilip başına sert bir cisimle vurulması sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Adli Süreç

Olayla ilgili soruşturma kapsamında Yücel G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Canik İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü. Zanlı adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Yücel G.'nin önceki yıllarda kızını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle bir süre tutuklu kaldığı öğrenildi.

