Samsun'da Kayık Alabora Oldu: 1 Balıkçı Kayboldu

Samsun'da Balıkçıların Kayığı Alabora Oldu

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Koşuköyü Mahallesi'nde, avlanmak üzere denize açılan iki balıkçının bulunduğu kayık, şiddetli dalgaların etkisiyle alabora oldu.

Olayın Detayları

İki balıkçı, yaşları 70 olan Cengiz Liman ve 35 yaşındaki Orhan Çorbacı, 5 metrelik kayıklarıyla denize açıldı. Dönüş yolculuğunda, denizdeki dalgalar artarak kayığın devrilmesine sebep oldu.

Cengiz Liman, kayık alabor olduğunda yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı. Ancak Orhan Çorbacı, bir süre su yüzeyinde kaldıktan sonra akıntının etkisiyle gözden kayboldu.

Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Olayın bildirilmesi üzerine, jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları, kara ve deniz araçları ile dronlar kullanılarak havadan da gerçekleştiriliyor. Cengiz Liman, tedbir amaçlı olarak Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştır.

Samsun'un Bafra ilçesinde, avlanmak için açılan 2 balıkçının bulunduğu kayık alabora oldu, balıkçılardan biri denizde kayboldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde, avlanmak için açılan 2 balıkçının bulunduğu kayık alabora oldu, balıkçılardan biri denizde kayboldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde, avlanmak için açılan 2 balıkçının bulunduğu kayık alabora oldu, balıkçılardan biri denizde kayboldu.