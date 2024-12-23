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Samsun'da Kayıp Balıkçılar için Arama Kurtarma Çalışmaları Başladı

Samsun Çarşamba'da kaybolan iki balıkçı için arama kurtarma çalışmaları helikopter destekli olarak sürdürülüyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 17:40
Samsun'da Kayıp Balıkçılar için Arama Kurtarma Çalışmaları Başladı

Samsun'da Kayıp Balıkçıların Peşinde Arama Kurtarma Çalışmaları

Samsun'un Çarşamba ilçesi'nde, 22 Aralık akşamı tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçı için kapsamlı bir arama kurtarma çalışması başlatıldı. Balık avlamak üzere Costal Limanı'ndan ayrılan "MURATIM 55" isimli teknenin saat 17.00'de denize açıldığı ve ardından kendilerinden haber alınamadığı bildirildi.

Arama Çalışmaları Başlatıldı

Diğer balıkçılar tarafından yapılan ihbar üzerine, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Arama kurtarma çalışması, helikopter desteğiyle gerçekleştiriliyor. Teknede bulundukları tespit edilen balıkçılar H.K. (45) ve M.S. (52)'nin bulunması için bütün imkanlar seferber ediliyor.

Yakınlarının Bekleyişi Devam Ediyor

Balıkçıların yakınları, Costal Limanı'nda endişeyle beklemeye devam ediyor. Çalışmaların sonuçlanması ve balıkçıların güvenli bir şekilde bulunmaları için umutla gelişmeleri izliyorlar.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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