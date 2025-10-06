Samsun'da kestane kanseri ve gal arısına dayanıklı melez kestaneler üretiliyor

Samsun'da kestane üretiminde dayanıklı melez türler geliştiriliyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ali Nihat Gökyiğit Araştırma İstasyonunda, kestane üretimini ve verimliliğini olumsuz etkileyen kestane kanseri, kök çürüklüğü ve gal arısı gibi tehditlere karşı dayanıklı melez kestane türleri üretiliyor.

Araştırma ve hedefler

Araştırma istasyonunda 15 yıldır yüksek verimli, kaliteli ve hastalık ile zararlılara dayanıklı kestane çeşitleri geliştirme ile bölgeye uygun tarım teknikleri belirleme çalışmaları yürütülüyor. Çalışmaların amacı, bölge koşullarına uygun, verimli ve hastalıklara karşı dirençli çeşitler sunmak olarak ifade ediliyor.

Denenen türler ve geliştirilen çeşitler

Prof. Dr. Ümit Serdar programda yaptığı açıklamada, farklı kestane türleri ve melezlerinin denendiğini vurguladı. Serdar şu ifadeleri kullandı:

"Kendi kestane türümüz olan Anadolu kestanesini (Castanea Sativa) hem de hastalık ve zararlara daha dayanıklı türler olan Çin ve Japon kestaneleri ve bunların Castanea Sativa ile olan melezleri deniyoruz. Bu kapsamda şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda dört tane çeşit geliştirdik. Akgüz ve Ali Nihat, Betizak ve Marigoule. Bunlar dayanıklı çeşitler. Betizak aslında Fransa'da tescil edilmiş ama Türkiye'de fidan üretimi için, standart fidan üretimi için biz bunu da tescil ettirdik."

Don olayı ve yeni adaylar

Serdar, bu yıl yaşanan ilkbahar donlarının karmaşık melez türlerde zarar oluşturduğunu bildirdi ve şöyle dedi:

"Betizak ve Marigoule çeşidinde çok güzel kestane var. Diğer taraftan yeni çeşit adaylarımızdan bir tanesi A55 isimli bir çeşidimiz var. Bu seneki don olayından zarar görmedi. Burada bir taraftan kestane çeşitleri geliştirirken, bir taraftan da bu çeşitler için acaba hangi anaçlar daha iyi aşı uyuşmasına sahip bunların araştırması içerisindeyiz. Öğrencilerimiz bugün ölçümler, tartımlar yapıyorlar. Biz bu yapacağımız, yaptığımız incelemeler sonucunda bölge için hangi çeşit, bu çeşit için hangi anaç ve bu anaç çeşit kombinasyonu için hangi sıra üzeri ve sıra arası mesafe gereklidir, bunların tavsiyesinde bulunacağız."

Akademik perspektif

OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan da istasyonda farklı kestane türlerinin bulunduğunu ve hasat zamanının geldiğini belirterek, çalışmanın fakültedeki yıllara dayanan araştırmaların devamı olduğunu ifade etti. Özcan'ın sözleri şöyle:

"Bölgenin ana ürünlerinden bir tanesi olan kestane konusunda yıllardır fakültemizde yapılan çalışmaların bir devamı niteliğinde olan bir çalışma. Farklı kestane çeşitleri var ve bunlar hem anaç kalem kombinasyonlar olarak hem verim, kalite veya hastalık hızlarına dayanıklılık yönünden incelenerek çalışmalar sürdürülüyor. Amacımız bölgeye ve Türk tarımına hizmet etmektir."

Çalışmaların sonuçları doğrultusunda, bölgeye uygun çeşit-anaç kombinasyonları ve dikim mesafeleri konusunda tarımsal tavsiyeler hazırlanacak.

