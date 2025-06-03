DOLAR
39,13 0,22%
EURO
44,59 0,76%
ALTIN
4.218,45 1%
BITCOIN
4.122.119,8 -0,57%

Samsun'da Köy Okuluna Darbuka Desteği: Öğrenciler Ritim Tutuyor

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde köy okulundaki öğrencilere gönüllüler tarafından hediye edilen 22 darbuka ile müzikle dolu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 14:55
Samsun'da Köy Okuluna Darbuka Desteği: Öğrenciler Ritim Tutuyor

Samsun'daki Köy Okulunda Ritmin Keyfi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Kibarlar İlkokulu'ndaki öğrencilerin gönlündeki darbuka hayali, gönüllülerin desteğiyle gerçeğe dönüştü. İlçe merkezine 13 kilometre mesafedeki bu kırsal okulda, yaratılan müzik atölyesinde minikler, ritim tutmanın heyecanını yaşadı.

Öğrencilerin müziğe olan tutkusunu fark eden Mutluluğun Kanatları Derneği ve Samsun Ritim Atölyesi, okulun müzik atölyesi için 22 darbuka bağışladı. Bu özel hediyeler, gönüllüler tarafından çocuklara ulaştırıldı. Gelen darbukalarla birlikte etkinlikte ritim tutan gönüllüler, öğretmenler ve öğrenciler, mutlu anlar yaşadı.

Mutluluğun Kanatları Derneği'nden Destek

Mutluluğun Kanatları Derneği Başkanı Burcu Keskin, bağışladıkları darbukaların öğrencileri sevindirdiğini belirtti. Keskin, "Bu güzel atölyeye destek vermek bizim için çok önemliydi. Köy okullarına yardım sadece giysi veya kırtasiye ile sınırlı değil; çocukların sosyal gelişimine de katkıda bulunmak önemli," ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin Müzik Hayali Gerçek Oldu

Kibarlar İlkokulu Müdür Yetkili Öğretmeni Deniz Ünal, öğrencilerin uzun süredir müzik aleti hayalini kurduğunu belirterek, "Misafirlerimiz hediyeler getirdi; artık her öğrencimizin bir darbukası var. Çocuklarımız bu durumdan çok mutlu oldu," dedi.

Gelecek Etkinlikler Planlanıyor

Samsun Ritim Atölyesi Öğretmeni Gökhan Barutcu, öğrencilerin ritim konusundaki ilgisinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Artık büyük küçük herkes birlikte konser vermek için hazırlıklar yapıyoruz," şeklinde konuştu.

Öğrencilerin Mutluluğu Paylaşıldı

9 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Simanur İdik, yaşadığı deneyimi şöyle anlattı: "Ben de büyüyünce onlar gibi büyük birey olup çocuklara yardımda bulunacağım. Bu etkinlik çok güzeldi. İlk defa çalıyorum, çok heyecanlıyım!"

Bu köy okulunda gerçekleştirilen etkinlik, sadece çocukların müzik sevgisini artırmakla kalmadı, aynı zamanda gönüllülerin katkısıyla güzel bir toplumsal dayanışmanın örneğini de sergiledi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki köy okulunda okuyan öğrencilerin darbuka hayalini gönüllüler...

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki köy okulunda okuyan öğrencilerin darbuka hayalini gönüllüler gerçekleştirdi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki köy okulunda okuyan öğrencilerin darbuka hayalini gönüllüler...

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki köy okulunda okuyan öğrencilerin darbuka hayalini gönüllüler gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Halkbank'tan 85.000 TL Promosyon: Fatsa'daki Öğretmenleri Sevindirdi

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

Adana’da Kebabın Kalbinde Şok Skandal: At ve Eşek Eti Hakkında Endişeler Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 500 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı: İki Kadın Firarda
2
Bakan İshıkan, Suriyeli Mevkidaşı ile İşbirliği Görüşmesi Yaptı
3
Cevdet Yılmaz, Kurban Vekaletini Türk Kızılay'a Verdi
4
Samsun'da Köy Okuluna Darbuka Desteği: Öğrenciler Ritim Tutuyor
5
Gaziantep'te Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Anne ve İki Çocuğu İçin Tören Düzenlendi
6
Büyükelçi Ökem, Kırgız Milli Üniversitesi'nin 100. Yılını Kutladı
7
İslahiye'de 18 Yeni Kalıcı Konut Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

Adana’da Kebabın Kalbinde Şok Skandal: At ve Eşek Eti Hakkında Endişeler Artıyor

Kepez'de Halk Market Projesi: Emeklilere ve Dar Gelirlilere Bayram Müjdesi

Halkbank'tan 85.000 TL Promosyon: Fatsa'daki Öğretmenleri Sevindirdi

Eski Tip Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL'yi Unutursanız 7.438 TL Ceza!

Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde