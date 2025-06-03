Samsun'da Köy Okuluna Darbuka Desteği: Öğrenciler Ritim Tutuyor

Samsun'daki Köy Okulunda Ritmin Keyfi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Kibarlar İlkokulu'ndaki öğrencilerin gönlündeki darbuka hayali, gönüllülerin desteğiyle gerçeğe dönüştü. İlçe merkezine 13 kilometre mesafedeki bu kırsal okulda, yaratılan müzik atölyesinde minikler, ritim tutmanın heyecanını yaşadı.

Öğrencilerin müziğe olan tutkusunu fark eden Mutluluğun Kanatları Derneği ve Samsun Ritim Atölyesi, okulun müzik atölyesi için 22 darbuka bağışladı. Bu özel hediyeler, gönüllüler tarafından çocuklara ulaştırıldı. Gelen darbukalarla birlikte etkinlikte ritim tutan gönüllüler, öğretmenler ve öğrenciler, mutlu anlar yaşadı.

Mutluluğun Kanatları Derneği'nden Destek

Mutluluğun Kanatları Derneği Başkanı Burcu Keskin, bağışladıkları darbukaların öğrencileri sevindirdiğini belirtti. Keskin, "Bu güzel atölyeye destek vermek bizim için çok önemliydi. Köy okullarına yardım sadece giysi veya kırtasiye ile sınırlı değil; çocukların sosyal gelişimine de katkıda bulunmak önemli," ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin Müzik Hayali Gerçek Oldu

Kibarlar İlkokulu Müdür Yetkili Öğretmeni Deniz Ünal, öğrencilerin uzun süredir müzik aleti hayalini kurduğunu belirterek, "Misafirlerimiz hediyeler getirdi; artık her öğrencimizin bir darbukası var. Çocuklarımız bu durumdan çok mutlu oldu," dedi.

Gelecek Etkinlikler Planlanıyor

Samsun Ritim Atölyesi Öğretmeni Gökhan Barutcu, öğrencilerin ritim konusundaki ilgisinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Artık büyük küçük herkes birlikte konser vermek için hazırlıklar yapıyoruz," şeklinde konuştu.

Öğrencilerin Mutluluğu Paylaşıldı

9 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Simanur İdik, yaşadığı deneyimi şöyle anlattı: "Ben de büyüyünce onlar gibi büyük birey olup çocuklara yardımda bulunacağım. Bu etkinlik çok güzeldi. İlk defa çalıyorum, çok heyecanlıyım!"

Bu köy okulunda gerçekleştirilen etkinlik, sadece çocukların müzik sevgisini artırmakla kalmadı, aynı zamanda gönüllülerin katkısıyla güzel bir toplumsal dayanışmanın örneğini de sergiledi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki köy okulunda okuyan öğrencilerin darbuka hayalini gönüllüler gerçekleştirdi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki köy okulunda okuyan öğrencilerin darbuka hayalini gönüllüler gerçekleştirdi.