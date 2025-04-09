Samsun'da Kültürel Mirası Yaşatan Etkinlik: Köklerimizin İzinde Yolculuk

Samsun'da Kültürel Mirası Yaşatan Etkinlik

Samsun'da gerçekleştirilen "Köklerimizin İzinde Kültürel Miras Yolculuğu" etkinliği, Türkiye'nin zengin kültürel mirasını genç nesillere aktarmayı ve kültürel bilincin oluşmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu anlamlı etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Hayat Boyu Öğrenme ile Orta Öğretim genel müdürlükleri ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğiyle düzenlendi.

Yöresel Kıyafetlerin Tanıtımı

Etkinlikte, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'nde kentin yöresel kıyafetlerinin tanıtıldığı bir defile düzenlendi. Katılımcılar, bu geleneksel kıyafetleri yakından görme fırsatı buldular. Ayrıca, enstitüde yer alan seramik ve çinicilik atölyelerinde, İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi ve Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait süsleme sanatını öğrendiler.

UNESCO'nun Kültürel Koruma Vurgusu

Etkinlikte konuşan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, UNESCO'nun kültürel çeşitliğin korunmasına yönelik hedeflerine dikkat çekti. Oğuz, kültürel zenginliklerin kaybolmasının insanlık açısından bir felaket olacağını vurguladı ve şunları belirtti: "Kültürel çeşitliliği zenginlik olarak görmek ve devam ettirmek lazım. Kültürleri korumalıyız; hem milli kültürleri hem yerel kültürleri."

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde eğitim sistemine yeni bir bakış açısı getirdiklerini ifade ederek, öğretmenler ve öğrencilerin destekleriyle programın daha ileri aşamalara taşınabileceğine inandığını dile getirdi.

Geleneksel Sanatla Buluşma

Samsun Olgunlaşma Enstitü Müdürü Arzu Yıldırım, düzenlenen etkinlikte 76 öğrencinin 14 farklı atölyede geleneksel sanatlarla buluştuğunu belirtti. Konuşmaların ardından, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Kültürel Miras İhtisas Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Özlem Karakul "UNESCO Somut Dünya Mirası" hakkında bir sunum yaptı. Ayrıca, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Doç. Dr. Ahmet Erman Aral da "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi" üzerine bilgiler paylaştı.

Samsun'da, Türkiye'nin zengin kültürel mirasının genç nesillere aktarılması ve kültürel bilincin oluşmasına katkı sağlanması için "Köklerimizin İzinde Kültürel Miras Yolculuğu" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, kentin yöresel kıyafetlerinin tanıtıldığı defile sunuldu.

Samsun'da, Türkiye'nin zengin kültürel mirasının genç nesillere aktarılması ve kültürel bilincin oluşmasına katkı sağlanması için "Köklerimizin İzinde Kültürel Miras Yolculuğu" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, kentin yöresel kıyafetlerinin tanıtıldığı defile sunuldu.