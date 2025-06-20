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Samsun'da Meyve Suyu Kutusunda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun’un İlkadım ilçesinde meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 15:45
Samsun'da Meyve Suyu Kutusunda Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, meyve suyu ve süt kutularında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçedeki iki adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda toplam 648 uyuşturucu hap, 7,85 gram sentetik uyuşturucu ve 10 sentetik ecza hapı bulundu.

Operasyon sonucunda N.Y. (38) ve B.K. (20) isimli iki şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde meyve suyu ve süt kutusunda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli...

Samsun'un İlkadım ilçesinde meyve suyu ve süt kutusunda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 648 uyuşturucu hap, 7,85 gram sentetik uyuşturucu ve 10 sentetik ecza hap ele geçirildi.

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