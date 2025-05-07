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Samsun'da Modeme Gizlenmiş Uyuşturucu Operasyonu: 220 Gram Ele Geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde modemin içine zulanan 220 gram uyuşturucu bulundu. Zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 18:24
Samsun'da Modeme Gizlenmiş Uyuşturucu Operasyonu: 220 Gram Ele Geçirildi

Samsun'da Modeme Gizlenen Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, modemin içine gizlenmiş 220 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyon Detayları

Jandarma ekipleri, takibe aldıkları A.İ.Ş. (35) isimli şahısı durdurarak valizinde detaylı bir arama gerçekleştirdi. Bu arama sırasında, modemin içinde saklanan uyuşturucu madde ile birlikte uyuşturucu kullanma aparatı ve 15 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Bu operasyon, Samsun'da uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak kaydedildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda modemin içine zulalanmış 220 gram sentetik...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda modemin içine zulalanmış 220 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ile 15 bin lira ele geçirildi.

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