Samsun'da Motosiklet Dolandırıcılığı: 12 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Motosiklet Dolandırıcılığı Operasyonu

Samsun merkezli olarak gerçekleştirilen bir operasyonda, motosikletlerin silindir hacmini usulsüz yükselterek vergi kaybına neden oldukları iddia edilen 12 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarına zarar verme amacıyla nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin çalışma başlattı.

Usulsüzlük Yöntemleri ve Tespitler

Soruşturmanın detaylarına göre, bazı motosiklet kullanıcıları, motorlu taşıtlar vergisi muafiyeti, muayene, trafik sigortası ve sürücü belgesi işlemlerinden avantaj sağlamak için, silindir hacmi 50 cc ve altında olan motosikletlerin motor kısımlarında değişiklik yaparak yasal düzenlemeleri ihlal etti. Bu süreçte, bazı bayiler tarafından motosikletlere piston dönüşüm kiti eklenerek silindir hacimlerinin usulsüz şekilde artırıldığı kaydedildi.

Operasyonun Sonuçları

Samsun'un yanı sıra Ordu, Ankara, Düzce, Bolu ve Sinop illerini kapsayan eş zamanlı operasyon neticesinde 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 zanlı, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, U.Ö. (31) adlı şahıs adliyeye sevk edildi.

Vergi Kaybı ve Bilirkişi Raporları

Yapılan bilirkişi incelemeleri sonucunda, toplam 12 motosiklette motor hacminin değiştirilmesi suretiyle ciddi bir vergi kaybı yaşandığı belirlendi. Olayla ilgili süreç devam etmekte olup, adli işlemler sürmektedir.

Samsun merkezli 6 ilde motosikletlerin silindir hacmini usulsüz yükselterek vergi kaybına neden oldukları öne sürülen 12 şüpheli yakalandı.

Samsun merkezli 6 ilde motosikletlerin silindir hacmini usulsüz yükselterek vergi kaybına neden oldukları öne sürülen 12 şüpheli yakalandı.