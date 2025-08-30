DOLAR
Samsun'da motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü

Samsun'un Alaçam ilçesinde motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı; ağır yaralanan Okay Anarat hayatını kaybetti, bir kişi tedavi altında.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 13:50
Kaza ve müdahale

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen kazada, 55 TE 184 plakalı motosikleti kullanan İsmail T. (52) ile yolun karşısına geçmeye çalışırken çarpıştığı belirtilen Okay Anarat (65) yönetimindeki elektrikli bisiklet çatıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Okay Anarat, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların durumu

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İsmail T. ise tedavi için Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı ve burada tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

