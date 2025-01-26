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Samsun'da Mübadiller, Denize Karanfil Bırakarak Atalarını Andı

Mübadiller, Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin 102. yılında Samsun'da denize karanfil bırakarak anma etkinliği düzenledi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 15:02
Samsun'da Mübadiller, Denize Karanfil Bırakarak Atalarını Andı

Samsun'da Karanfil ile Anma Töreni

Türkiye Yunanistan Nüfus Mübadelesi sonrası göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller, Samsun’da düzenlenen etkinlikte Karadeniz'e atılan karanfillerle anıldı.

Mübadelenin 102. Yıldönümü Etkinliği

Etkinlik kapsamında mübadiller, Kurtuluş Yolu'nda, Bandırma Vapuru'nun Samsun'a gelişini simgeleyen Tütün İskelesi'nde bir araya geldi. Lozan Mübadilleri Vakfı ve Samsun Mübadele Derneği tarafından organize edilen programda, katılımcılar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Başkan Yardımcısı Akınözel’in Mesajı

Samsun Mübadele Derneği Başkan Yardımcısı Caner Akınözel, göçlerin insanlık tarihinde bıraktığı derin yaralara dikkat çekerek, günümüzde insan eliyle yapılan göçlerin küresel bir sorun haline geldiğini ifade etti. Akınözel, şöyle konuştu:

"İnsanlığın her zamankinden daha fazla barışa ihtiyacı olduğu bu dönemde, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi bize ve dünya haklarına doğru yolu göstermeye devam etmektedir."

Göç Deneyimi ve Geçmişe Dair Umutlar

Akınözel, Suriyeli sığınmacıların yaşadığı acıları anlayabildiklerini belirterek, "Günümüz dünyasında, insanlığın bir daha mübadele gibi bir yöntemi kabul etmeyeceği umudunu taşıyoruz. Geçmişte yaşanan acıların bir daha tekrarlanmamasını diliyoruz," dedi.

Karanfilin Denize Bırakılması

Etkinlik boyunca mübadiller, "Vardar Ovası" türküsü eşliğinde denize karanfiller bıraktı. Program, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, dernek üyeleri, mübadiller ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin ardından göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller...

Türkiye Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin ardından göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller, Samsun'da Karadeniz'e atılan karanfillerle anıldı. Mübadelenin 102'nci yılında düzenlenen etkinlik kapsamında mübadiller, Kurtuluş Yolu'nda Bandırma Vapuru'nun Samsun'a gelişini simgeleyen Tütün İskelesi'nde toplandı.

Türkiye Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin ardından göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller...

Türkiye Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin ardından göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller, Samsun'da Karadeniz'e atılan karanfillerle anıldı. Mübadelenin 102'nci yılında düzenlenen etkinlik kapsamında mübadiller, Kurtuluş Yolu'nda Bandırma Vapuru'nun Samsun'a gelişini simgeleyen Tütün İskelesi'nde toplandı.

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