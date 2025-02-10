Samsun'da Nakliye Araçlarında Gizlenmiş 1 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen başarılı bir operasyon, kaçak etil alkolün ele geçirilmesini sağladı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda evden eve taşımacılık yapan bir kamyoneti durdurdu.

1 Ton Etil Alkol Bulundu

Arama yapan ekipler, nakliye aracında beyaz eşya, dolap ve koltuk gibi ev eşyalarının arasına gizlenmiş olarak 1 ton etil alkol tespit etti. Elde edilen bu kaçak malzeme, yetkililer tarafından el konulurken, hafif bir suç olmasına rağmen bu tür kaçakçılığın toplum sağlığına zarar verdiği ifade edildi.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayla ilgili olarak, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Yapılan operasyon, bölgedeki kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik ciddi bir adım olarak değerlendiriliyor. Ekipler, bu tür operasyonların devam edeceğini belirtti.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, nakliye aracında ev eşyaları arasına gizlenmiş 1 ton etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, nakliye aracında ev eşyaları arasına gizlenmiş 1 ton etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.