Samsun'da Narkotik Operasyonu: 9 Gözaltı, Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Samsun'da eş zamanlı narkotik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı; sentetik uyuşturucu, hap, ruhsatsız silah ve para ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 15:46
Samsun'da Narkotik Operasyonu: 9 Gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü narkotik operasyonunda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Operasyonun kapsamı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım, Atakum, Bafra, Çarşamba ve Havza ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ele geçirilenler

Yakalanan 9 şüphelinin üst, araç ve ikamet aramalarında 209,45 gram sentetik uyuşturucu, 621 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 18 tabanca ve 8 bin 790 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı maddi ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

