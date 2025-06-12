Samsun'da Öğrenciler Sağlık Elçisi Oluyor: Heimlich Manevrası ve Obezite Kontrolü

Samsun'un Atakum İlçesinde Sağlıklı Çocuklar İçin Önemli Adım

Samsun'un Atakum ilçesinde, ilkokul öğrencileri Heimlich manevrasını arkadaşlarına öğretip, obezite kontrolü gerçekleştirdi. Bu etkinlik, İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Atakum Balaç 100. Yıl İlkokulu'nda düzenlenen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Şenliği" kapsamında gerçekleştirildi.

Şenlikte Öğrenciler Aktif Rol Aldı

Şenlik çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan 9 stantta görev almak üzere 100. Yıl İlkokulu'ndan seçilen 18 öğrenci, sağlık elçisi olarak görev yaptı. Bu öğrenciler, stantlarda okuldaki arkadaşlarına Heimlich manevrasını öğrettiler ve obezite kontrolü yaparak sağlık farkındalığını arttırmaya çalıştılar.

Etkinlikte, 112 Acil Sağlık ambulansı ile vakaya müdahale eden öğrenciler, mobil haberleşme cihazı tanıtımı da gerçekleştirdi. Ayrıca, Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesinde görevli polis maskotu "Kanka", çocuklarla sağlık temalı oyunlar oynadı.

Sağlık Bilinci Artırılıyor

Şenlik, sağlık okuryazarlığını artırmayı, öğrencilere sağlık bilinci kazandırmayı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını oluşturmayı hedefliyor. Toplam 300 öğrenciye ağız ve diş sağlığı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, medikal kurtarma faaliyetleri, hijyen ve el temizliği, fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme, aile hekimliği konularında eğitim verildi.

Programda yer alan İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, bu etkinliğin 81 ilde yapılacağını belirtirken, "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Şenliği"nin ilki olarak Samsun'da düzenlendiğini ifade etti. Uras, etkinlikte birinci günde teorik, ikinci günde ise uygulamalı eğitimler verildiğini vurguladı. Eğitim alan çocukların aynı zamanda sağlık elçisi olduklarını belirten Uras, aile hekimliği ve 112 ile UMKE istasyonlarındaki faaliyetlerin de şenlikte anlatıldığını sözlerine ekledi.

Samsun'un Atakum ilçöesinde, İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Atakum Balaç 100. Yıl İlkokulu'nda, "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Şenliği" düzenlendi. Şenlik kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce açılan 9 stantta görevlendirilmek üzere 100. Yıl İlkokulu'nda 18 öğrenci, sağlık elçisi seçildi. Çeşitli sağlık eğitimleri alan öğrenciler, stantlarda okuldaki arkadaşlarına Heimlich manevrasını öğretti, obezite kontrolü yaptı.​​​​​​​

Samsun'un Atakum ilçöesinde, İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Atakum Balaç 100. Yıl İlkokulu'nda, "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Şenliği" düzenlendi. Şenlik kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce açılan 9 stantta görevlendirilmek üzere 100. Yıl İlkokulu'nda 18 öğrenci, sağlık elçisi seçildi. Çeşitli sağlık eğitimleri alan öğrenciler, stantlarda okuldaki arkadaşlarına Heimlich manevrasını öğretti, obezite kontrolü yaptı.​​​​​​​