Samsun'da Öğrencilerden Polislere Sürpriz Kutlama

Samsun'un Alaçam ilçesinde, kavga ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri, öğrencilerin düzenlediği sürpriz bir kutlama ile karşılaştı. Kutlama, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla gerçekleştirildi.

Öğrencilerden Duygusal Anlar

Alaçam Gençlik Merkezi'nde meydana gelen etkinlikte, polisler, kendileri için hazırlanan pastayı keserek öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca, polis ekiplerine Türk bayrağı takdim edilerek, onlara olan minnet ifade edildi.

Polisler, alkışlar eşliğinde gençlerin yanında sevinçle uğurlandı. O anlar, hem polisler hem de öğrenciler için unutulmaz bir hatıra olarak kaydedildi.

Emniyet Müdürü'nden Teşekkür

İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, "Teşkilatımıza yapılan bu güzel sürprizden dolayı çok mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve genç gönüllülerine bu organizasyon için tüm teşkilat mensuplarım adına teşekkür ediyorum." dedi.

Bu anlamlı etkinlik, toplum ile polis arasındaki bağı güçlendirirken, gençlerin de böyle duygusal anlar yaşamasına vesile oldu.

Samsun'un Alaçam ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polislere, öğrenciler tarafından Polis Haftası dolayısıyla sürpriz kutlama yapıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polislere, öğrenciler tarafından Polis Haftası dolayısıyla sürpriz kutlama yapıldı.