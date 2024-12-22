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Samsun'da Öldürülen Arzu Açıkgöz'ün Cenazesi Ordu'da Defnedildi

Samsun'da tartıştığı kişi tarafından öldürülen Arzu Açıkgöz'ün cenazesi, Ordu'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 15:22
Samsun'da Öldürülen Arzu Açıkgöz'ün Cenazesi Ordu'da Defnedildi

Samsun'da Trajik Olay: Arzu Açıkgöz'ün Cenazesi Ordu'da Toprağa Verildi

Samsun'da tartıştığı kişi tarafından öldürülen Arzu Açıkgöz'ün cenazesi, Ordu ilinde düzenlenen bir törenle toprağa verildi. Açıkgöz için Ünye ilçesine bağlı Eskikızılcakese Mahallesi'ndeki camide cenaze töreni gerçekleştirildi.

Törene Yoğun Katılım

Cenaze törenine Açıkgöz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ünye'de bir güzellik merkezi sahibi olan Arzu Açıkgöz'ün cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi.

Olayın Ardındaki Trajedi

47 yaşındaki Arzu Açıkgöz, 20 Aralık tarihinde Samsun'un Atakum ilçesi'nde bir sitedeki dairede tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olaydan sonra kaçan Mert Okumuş (24), polis ekiplerinin kovalamacası sırasında otomobiliyle 8 araca çarparak durabilmiş, ardından aracında tabancayla intihar etmiştir.

Samsun'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı, polisten kaçarken araçta intihar etti. Polis...

Samsun'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı, polisten kaçarken araçta intihar etti. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Samsun'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı, polisten kaçarken araçta intihar etti. Polis...

Samsun'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı, polisten kaçarken araçta intihar etti. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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